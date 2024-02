– Vi har lokalisert ATV-en og de to som var beskrevet som fører og passasjer på den. Og det er der vi er akkurat nå. Nå regner jeg med at vi skal ha en prat med disse to og få deres versjon, sier operasjonsleder hos politiet i Nordland, Ivar Bo Nilsson.

Han forklarer at det som politiet har fått så langt er påstand fra han som var melder inn til politiet og hva vedkommende har observert.

Årsaken til politiets hastverk under utrykning var at politiet skulle kunne innhente ATV.

– Det var for at vi skulle finne dem igjen, derfor kjørte vi utrykning. Så får vi se hva det blir til, sier operasjonslederen.