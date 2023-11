Meløy arbeider i dag som revisor i Revicom.

– Vi har vært heldige som fikk fire kandidater å velge imellom hvor tre har vært sett som kvalifiserte til stillinga. Etter to runder med intervju er det etter en helhetsvurdering at Meløy er den beste kandidaten for å tiltre stillinga som vår nye økonomisjef. Jeg er godt fornøyd med å få Meløy med på laget, sier økonomidirektør Vegar Hoel i en pressemelding fra Øksnes kommune.