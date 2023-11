– Det ser ut til å bli bra i morgen og tirsdag. Lite skyer og østlig opp mot frisk bris.

Det sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt Tromsø til VOL.

Temperaturen skal synke i løpet av mandag, slik at gradestokken krymper til så vidt under null.

– Ellers ser hele uka som kommer veldig bra ut, slår meteorologen fast.

Beskjedent med nedbør

– Blir det noe nedbør?

– Nei, det kan hende det kommer litt på onsdag kveld, men det er litt usikkert ennå.

Temperaturene vil variere mellom to plussgrader og to-tre minusgrader, skal vi tro Skoglund.

Det vil selvsagt kunne være lokale forskjeller. Ser man på værvarslingstjenesten YR er det meldt ned mot ni kuldegrader på Sortland til uka. På Andenes skal det ikke bli like kaldt.

De siste gløttan av sol

Prognosene framover ser ganske gode ut, og meteorologen åpner for at neste helg kan bli ei værmessig fin helg for årstiden.

– Det er litt langt fram i tid, og ting kan jo endre seg, men slik det ser ut per nå ser neste helg også bra ut, forteller meteorologen.

29. november er mørketida offisielt i gang, så årets aller siste muligheter til å få se et glimt av sol er nå.

– Dere kan nok kanskje få de siste gløttan mandag og tirsdag. Vi får satse på det, sier vakthavende meteorolog Rune Skoglund.