– Det er ikke noe revolusjonerende nytt i programmet. Barnetoget starter ved Kulturfabrikken, slik som det har vært gjort helt siden dette bygget stod ferdig, sier leder av årets 17. mai komite, Kjell Olsen.

En tegnekonkurranse blant fjerdeklassinger har ført til kunstverket som pryder forsiden på årets 17. mai program.

Danseoppvisning på kaia

Nasjonaldagen starter med salutt ved Kystvakten og kransenedleggelse og taler ved Minnebautaen.

– Det som er nytt i år er at vi i tillegg til å gjøre feiringa som vi har hatt den i mange år i Blåbyhallen, så har vi også prøvd å få gjenskape et arrangement som vi brukte å ha tidligere, med at det er aktivitet ved hurtigruteanløpet på kaia, sier Olsen.

Litt omkalfatring måtte til for å få å ting til å gå i hop, nå som 17. mai-helga og pinsehelga skjer samtidig.

– Mange reiser bort, så det blir trangt med foreldre og voksne. For å få dette til å gå i hop er det frivillig innsats som medvirker bredt. På kaia får vi danseoppvisning med Vesterålsrockeran, musikkforeninga kommer også, sier han.

Kjell Olsen leder årets komite. Foto: Tone M. Sørensen

Når musikkforeninga har ledet toget opp til Blåbyhallen, blir det blå vending og hurtige marsjer i det de spiller seg ned til havna.

– Hurtigruta blir tatt imot med musikk og danseoppvisning, Sortland brann og redning skal være der, ungdomsrådet skal dele ut is til passasjerene på hurtigruta. Og det skal holdes taler på tysk, fransk og engelsk for å ønske velkommen, sier han.

Å møte hurtigruta er noe komiteen synes er hyggelig, og som ordføreren har jobbet for å få til. Formannskapet blir invitert til å delta på kaia.

– Vi håper MS «Nordnorge» er i skarp rute, for det blir ikke utvidet liggetid, sier Mona Dahl.

– Takknemlige

Komiteen regner med at mesteparten av barna blir værende i Blåbyhallen, der 2., 4. og 6. klasse har ansvaret for kafe og leker gjennom FAU ved Lamarka skole og Sortland barneskole. Rundt 1000 personer har brukt å delta på feiringa.

– Det er sponset billetter til kinofilmene, som blir delt ut via Frivilligsentralen til de som kanskje ikke har råd ellers, sier Kjell Olsen.

Annonser er blitt solgt, og sponsormidler er viktig for feiringa.

– Vi er veldig takknemlig for de sponsorene som går igjen år etter år. De sier ja før man har fått trukket pusten, de som er hovedsponsorer, sier Lise Kolstad Martinsen.

Toget starter fra Kulturfabrikken, i år som i fjor. Programmet for feiringa blir lagt ut på hjemmesidene til Kulturfabrikken og kommunen, i tillegg til at det dukker opp på Facebook og i postkasser på Sortland. Foto: Tone M. Sørensen

– Spreke elever fra idrettslinja skal legge programmet i postkassene, de får en liten sum for dette side de sparer til klassetur til Kanariøyene, sier Mona Dahl.

Bedre lyd på talerne

Russetog og russetale hører også dagen til, talen holdes ved Musikkpavilijongen av russepresidenten og på denne tida skal også Amcar og Vesterålen motorhistoriske klubb cruise gjennom sentrum.

– Vi prøver å gjøre det slik i år at talene til ungene skal høres bedre, derfor stiller vi de opp ved langveggen ved Kulturfabrikken, da får de et bredere publikum, bokstavelig talt, sier Kjell Olsen.

Togruta er den samme som i fjor, med musikkstopp ved Sjøgata og Lamarktunet.

– Togruta er litt lang, men vi satser på fint vær, sier Mona Dahl, som sammen med komiteen krysser fingrene hardt.

Festmatine

I Møysalen i Kulturfabrikken blir det festmatine ved Sortland korforening.

– De har med seg både kor, korps, solister og allsang, det blir hele pakken. De får bruke Møysalen gratis, men betaler for teknikk. For det laget som holder festmatine utgjør billettene er god inntekt, og vi har brukt å rullere på hvem det er som får arrangementet, sier Moa Dahl.

Langtidsvarselet for nasjonaldagen sier åtte grader, litt skyer og litt sol. Komiteen har lagt ned arbeid i å koordinere feiringa, det er foreldre fra 7. klasse som blir oppnevnt til komitedeltakelse.

– Der er en komité til som sørger for å rydde i gatene, plukke søppel før 17. mai, heise flagg og pynte paviljongen med bjørkeris. De rydder også og tar ned flagg, sier Olsen.

Selv synes han det er stas å delta i planleggingen av nasjonens bursdag.

– Det er ungene våre det handler om, at de skal ha en fin dag og kose seg er det som er viktig. Da synes jeg det er naturlig at man som foreldre engasjerer seg, sier Olsen.