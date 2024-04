– Det blir en teknisk og taktisk etterforskning med vitneavhør. Etterhvert blir det en kriminalteknisk åstedsundersøkelse hvor vi skal forsøke å avdekke årsaken til brannen, sier politiavdelingsleder Trond Olsen til VOL.

Det var lørdag kveld det skjedde. Nødetatene rykket ut til brann i en bolig i Vatndalen i Hadsel. Nå jobber politiet altså for å finne brannårsaken.

– Dette er arbeid som er påbegynt. Før alt dette er gjort kan vi ikke si noe om årsaken, sier Olsen.

Huset ble totalskadd: – Det er store verdier som går tapt i branner og det berører mange mennesker. Foto: Cathrine Kaspersen

– I alles interesse

Han forteller videre at saken etterforskes på vanlig måte og at det gjøres nødvendige undersøkelser.

– Man ønsker å avklare årsaker til brann, det er i alles interesse. En av de viktigste grunnene til at alle branner blir etterforsket er for å se om det er noe man kan forebygge for ettertiden, sier han.

– Det er for å se om det er tiltak man kan gjøre i etterkant for å forebygge lignende saker og branner, legger Olsen til.