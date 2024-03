– Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken, skrive Tom Are Pettersen ved Statens Vegvesen i en pressemelding.

Torsdag ble det avholdt mobil kontroll på Bø, Myre og Stokmarknes. Fokusområdene var tunge kjøretøy, vinterutrustning, varebil, bilbelte, lette kjøretøy, drosje og buss.

41 kjøretøy ble kontrollert.

– Alle som ferdes på norske veger skal komme trygt frem. Ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre vegen tryggere for alle, står det videre.

Én fører anmeldt

Av de 41 kontrollerte ble en fører anmeldt, åtte kjøretøy hadde skiftlige mangler og tre sjåfører hadde brudd på kjøre- og hviletid:

– En fører ble anmeldt og fikk bruksforbud for å unnlate å sikre en maskin som veide 2650 kilo på tilhengeren, i tillegg hadde ikke trekkbilen tilhengervekt for å trekke vekten av tilhengeren, sier Pettersen.

– To førere fikk tre advarsler hver for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det ble gitt ett gebyr for å ikke ha med vognkort, og det ble skrevet åtte tekniske mangler for feil på lys, står det videre.