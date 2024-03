Det melder UiT, Norges arktiske universitet, som igjen gjør klar for arrangementet Karrieredagene.

Årets største arena for nettverksbygging

– Vi ønsker studenter, ansatte, forelesere og bedrifter hjertelig velkommen til felles dager på Teorifagsbygget og auditorium 1 og 2. Dette blir den største arenaen for nettverksbygging ved universitetet i år, forteller Magnus Myklebust Krane, leder for Karrieredagene og student på Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Den røde tråden for 5. og 6. mars er karriere generelt, og mulighetene innenfor arbeidslivet i Nord-Norge spesielt. Karrieredagene 2024 har egen nettside og Facebook-side, som fortløpende blir oppdatert med informasjon og siste nytt.

Stor og bred deltakelse

Over seksti virksomheter har bekreftet sin deltakelse på Karrieredagene, og selv om endringer kan komme, er dette de fleste av dem:

Nordlaks AS, LO, Fremstr, NAV Troms, Equnior, UNN HF, NILU, Amnesty International Norge region nord, Humana, Ecura Nord AS (tidligere Helsepartner Omsorg), Tromsø kommune, AS Norske Shell, Forsvarsbygg, Karriere Troms og Finnmark, Metrologisk institutt, KPMG, Strawberry (Avd.Tromsø), Jobzone, Ressurs Tromsø, Randstad, Adecco, Egde Consulting AS, Læringsverkstedet, Mack, ASKO Nord AS, Karlsøy kommune, Skatteetaten, Scandic, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Redd Barna Norge, Midt-Tromsrådet, KSAT, Sparebank1 Nord-Norge, Framsikt, Seafood Trainee, Aibel AS, Hadsels utviklingsselskap, Campus Nord-Troms, Helse Nord IKT, Aurora Omsorg AS, Norinnova, Aberia , GK Norge, UiT, Stendi, UNN Åsgård, ArcticZymes Technologies og Folketrygdfondet.

Ordførerdebatt på onsdag

– Vi er også veldig glad for å kunne arrangere ordførerdebatt mellom Tromsøs Gunnar Wilhelmsen (AP), Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Bodø, Terje Rogde (H) i Hammerfest og Kjell-Arne Johansen (AP) fra Andøya, forteller Krane.

Debatten går av stabelen onsdag 6. mars klokken 10.15 i Solhallen ved UiT Tromsø

Fakta om Karrieredagene ved UiT i Tromsø