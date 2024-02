– Mandag er det noen snøbyger ute på Andøya. Det kan hende de også er litt lengre sør, men da vil nok bygene holde holde seg ut mot yttersiden, sier vakthavende meteorolog, Marek Ratajczak.

Nest siste uke i februar starter med snø i de nordlige delene av regionen. Bygene vil komme lengre sør i løpet av natten, men meteorologen sier at det ikke blir de største mengdene.

– Natt til tirsdag begynner de å trekke innover hele Vesterålen, men det blir bare noen timer også gir det seg igjen. Det har kanskje kommet fem til ti centimeter når man våkner på tirsdag, så det kan være greit å ha en snøskuffe klar, fortsetter Ratajczak.

– Nedbør hele uka

Utover tirsdag ligger det allikevel an til å bli opphold, og nord i regionen blir det også muligheter for å se sola:

– Nedbøren vil holde seg sør for Vesterålen, så da blir det opphold for deres del. Jo lengre nord, jo mindre skyer. Helt ute på Andenes kan det være et håp om å se sola, men på Stokmarknes kan det bli litt for mye skyer, sier Ratajczak.

Til tross for opphold og sol, vil ikke nedbøren være langt unna.

– Det er egentlig ingen dager som er trygg med bare oppholdsvær hele tiden. Det ligger an til å være perioder med nedbør hele uka, sier han.

– Kan bli glatt på veiene

På onsdag derimot blir det mildere og nedbøren blir våtere:

– Det vil komme nedbør tidlig på onsdag, da som sludd og kanskje til og med regn. Når man går fra snø og over til mildvær kan det bli glatt på veiene, sier Ratajczak.

Til tross for at nedbøren vil forbli i form av sludd og regn, er meteorologen optimistisk til ukas vær.

– Det ser også ut til at man får litt lengre perioder med oppholdsvær. Det vil veksle litt mellom opphold og nedbør, og temperaturene vil være på både pluss- og minussiden. Nedbøren i den våte formen og temperaturene kan skape utfordringer i løpet av uken, sier Ratajczak, og fortsetter:

– Det blir ikke den verste uka. Det blir verken sterk vind eller store nedbørsmengder, så helt håpløst er det ikke.