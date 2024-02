Byforeningen har siden oppstart for ett år siden etablert tre fagforum innen bygg, opplevelser og lag og foreninger for å finne felles utfordringer og løsninger. De har fulgt med på debatten om byrom og inviterer derfor til Byromsprat.

Det opplyser Byforeningen i en pressmelding.

– Gjennom forprosjektene “Den Blå Kulturbyen” og “Gnist” til Sortland kommune, talte Sortlendingene klar tale på alle workshops og arbeidsgrupper. Mangel på samhandlingsarenaer har skapt flaskehalser og stopp i byutviklingen. Vi må snakke sammen, og vi må gå fra ord til handling, derfor inviterer vi til byromsprat. Målet er å finne ut hva vi faktisk kan få til allerede i år, sier styreleder Tom Gunnar Aasen.

Narvik er invitert

Det vil bli innlegg fra flere perspektiver. Kommunedirektør Lars Skjønnås fra Narvik skal fortelle litt om hvordan de jobber med sin byromstrategi og hvordan Sortland kan la seg inspirere. Ildsjel Anders Hoff har kartlagt hva Sortlendingene savner i byrommene, og Martin Trovaag fra Deadline/Fæsterålen skal snakke om kreativitet som verdiskaper.

– Å utvikle Sortland er et stort og til tider komplekst ansvar som ingen alene kan ta ansvaret for. For det er med bred aktivering hos grunneiere, bransjer, næringer og forskjellige perspektiver at vi virkelig vil se synlige resultater. Vi håper at byromspraten blir som resten av byforeninga; at vi går fort fra ord til handling, sier Aasen

Og til pressens spørsmål på hvilken rolle Sortland byforening skal ta i blåbyprosjektet?

– Vår rolle kan være å ta initiativ til en byromsgruppe for å komme i konklusjon på hva Blåbyen Sortland kan inneholde foruten om fargekoder og malte fasader. Skal blåbyprosjektet videreutvikles, er det også viktig at det skjer i samarbeid med kommunen, befolkningen, næringsliv og det frivillige liv. For byen eies ikke av kommunen eller enkeltmennesker, men samfunnet i sin helhet. VI eier Sortland. Alle sammen. Dette kan være en konkret start på det arbeidet, sier Aasen.