Meteorolog Jon Austerheim ved Vervarslinga i Nord-Norge sier det skal fortsette med ganske så fint vær utover dagen, med muligheter for en og annen byge lengst ut mot kysten av Vesterålen.

Noe han definerer som «i grenseland til polart lavtrykk» skal komme inn mot Nord-Troms mot natta, noe vi også vil merke her.

– Det vil gi litt mer vind oppimot liten kuling, kanskje kortvarig stiv kuling i natt, forteller han.

Samtidig vil det kunne bli økt bygeaktivitet med snøbyger fra sent i kveld og utover natta.

Flotte dager

Utover dagen onsdag skal det fortsette med enkelte snøbyger, men fra ettermiddagen skal det klarne opp med ganske pent vær.

– Det blir atskillig mindre vind utover dagen, sier meteorologen.

– Vinden og snøbygene er egentlig bare et unntak, så blir det fint vær ei god stund etterpå det, legger han til.

Siste del av onsdagen og hele torsdag ser det ut som det skal bli veldig fint. Det samme gjelder fredag, men da kan det begynne å skye litt til.

Kaldt på natta

Foreløpig ser også helga ganske så rolig ut, men snøbygene skal komme litt tettere etter hvert.

– Det ser ut som det kan bli en del pent vær utover uka?

– Det ser ut som det kan bli en god del pent vær før helga og antakelig deler av helga, svarer Austerheim.

Kalde luftmasser gjør imidlertid at man må belage seg på at det kan bli ganske kaldt på nattestid utover i uka, enkelte steder et tosifret antall minusgrader. Men sola gjør uansett at det ikke blir mindre enn noen få minusgrader på dagtid.