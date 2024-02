– Folk er flinke til å spare på strømmen. Da er det i en presset situasjon nok til at alle har strøm, sier nettsjef Terje H. Andreassen.

Det er fortsatt feil på hovedforsyninga, 132 kV-linja til Andøy. En leverandør med montører og utstyr er på tur nordover for å reparere.

– Vi regner med at det kan ta en uke før denne er i drift igjen, vi ber derfor alle om å være tålmodige og fortsette å bruke lite strøm. Vi vet det er krevende, men det er den eneste løsningen for at alle skal ha strøm i denne perioden, sier Andreassen.

Kulda kommer

Det er meldt lavere temperaturer og vind neste uke. Det bekymrer nettsjefen litt. De ser at folk klarer å holde forbruket nede nå, og ber dem om å forberede seg på at det blir kaldere.

– Det er viktig å ikke ha høyere forbruk totalt enn nå. Den lange varme dusjen må du dessverre se langt etter. Det som bruker mest strøm er oppvarming: varmtvann, oppvarming av rom og varmekabler. Og lading av el-biler. Tenk på hvordan nødvendig oppvarming kan fordeles. Ikke varm opp flere rom enn nødvendig, og ta heller på en ekstra genser enn å øke temperaturen inne, sier han.

Det er flere aktører som har gått over til aggregatdrift for å ikke belaste nettet unødvendig.

– Så alle bidrar, legger han til.

Jobber på spreng

Det er fortsatt flere mindre feil i nettet på øya. Flere arbeidslag er ute på feilretting, både lokale og tilreisende fra andre deler av konsernet.

- Jeg er stolt av folkene våre. All kompetansen de har kommer til sin rett på dager som dette. Ikke bare er de energimontører, men også gravemaskin- og maskinførere. Da har vi alt vi trenger for å rette mindre feil, og er ikke avhengig av eksterne entreprenører, sier han.

Helikopterbefaringen i går ble avbrutt som følge av dårlig sikt. De håper nå på at det er en mulighet i morgen.

- Det vil gi en bedre oversikt på kort tid enn å befare fra bakken. Samtidig får vi sjekket nettet som ligger i områder med rasfare, der det sikreste er å befare fra lufta, sier Andreassen.