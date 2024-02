Dette er gode nyheter for konkurransen, mener VM-koordinator Alexander Jansen. Han tror det vil lokke tilbake erfarne havfiskere til VM-helga.

– De siste årene har vi sett færre profesjonelle fiskere delta. Nå ønsker vi å få dem tilbake, fordi de virkelig bidrar til arrangementet med sin erfaring, profesjonalitet og ikke minst mengden fisk de får, sier Jansen.

Skal arrangerer Norgescup

Fra og med årets arrangement vil deltakere tilknyttet en havfiskeklubb gjennom NHF få muligheten til å delta i Norgescupen.

– Norgescupen er en årlig konkurranse arrangert av NHF. Det blir holdt flere Norgescuprunder i løpet av året, hvor deltakere kan tjene poeng, forklarer Jansen.

For de som konkurrerer i havfiske i Norge, er de viktigste arrangementene Norgesmesterskapet og Norgescupen. VM i Skreifiske har arrangert under Norgescupen tidligere, da aktørene hadde et sammarbeid.

– For at deltakere skal kunne hente inn poeng til den årlige poengsummen under Norgescupen må de være med i en havfiskeklubb. Dette gjelder også vi som arrangerer, tidligere var dette under Marinepollen Havfiskeklubb, men de siste årene har vi ikke hatt en klubb.

Fra og med årets arrangement vil personer som er med i en havfiskeklubb gjennom NHF få muligheten til å delta i Norgescupen. Foto: Anders Kristoffersen

Nå har Lofoten Havfiskeklubb blitt opprettet for å representere hele regionen. Dette har ført til at VM i Skreifiske har søkt NHF om å få Norgescupen tilbake under deres paraply. En søknad som har blitt godkjent.

– Kjempegøy

Are Andersen, lederen i NHF, uttrykker entusiasme rundt gjenopptagelsen av samarbeidet.

Han ser på dette som en mulighet til å styrke konkurransen og rekrutteringen av deltakere, spesielt blant de som er tilknyttet havfiskeklubber.

– Vi har jobbet i over to år for å få dette til, så det er kjempegøy at vi endelig lykkes, spesielt med tanke på at det er 30-årsjubileum for VM i Skreifiske, sier Andersen og legger til.

– Vi håper dette vil tiltrekke flere medlemmer til våre havfiskeklubber som er spredt rundt om i hele landet.