Mette Elisabeth Paulsen er ny rektor ved Sortland videregående skole. Foto: Nordland Fylkeskommune

Mette Elisabeth Paulsen kommer fra stilling som rektor ved Sortland barneskole som har ca. 300 elever, og har vært tilsatt som rektor i Sortlandsskolen siden 2011, heter det i en pressemelding fra arbeidsgiver Nordland fylkeskommune.

I perioden 2007-2011 var hun konstituert rektor ved Strand skole, og har over 20 års erfaring som lærer i Sortlandsskolen fra 1987 til 2008. Mette er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Nesna 1998, og har videreutdanning i IT for lærere fra Høgskolen i Østfold, ledelse og skolemiljø fra UiO og tok rektorutdanningen ved UiO i 2017.

Lang ledererfaring

– Mette har lang og solid ledererfaring, og er en trygg, inkluderende og målrettet leder med erfaring fra å lede pedagogiske utviklingsprosesser i skolen, blant annet med innføring av Fagfornyelsen med ny overordnet del og nye læreplaner, utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse og arbeid med skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Jeg er trygg på at hun i samspill med skolens ansatte, ledelse og tillitsvalgte vil bidra godt til å videreutvikle skolen til det beste for elevenes læring, og være et godt tilskudd til rektorkollegiet, sier fylkesdirektør for kompetanse og utdanning Nina Ellingsen Høiskar

Mette Elisabeth Paulsen tar over rektorstolen når Rune Lødemel går av med pensjon 1. august.

– Jeg er veldig glad for tilliten og ser fram til å gå inn i en svært spennende lederstilling. For meg er det viktig å legge til rette for at både elever og ansatte trives og får utvikle seg. Jeg gleder meg til å bli kjent med elever og ansatte, og jobbe mot vårt felles overordnede mål om full gjennomføring i videregående skole, sier Mette E. Paulsen i meldingen.