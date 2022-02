Det melder de i en pressemelding fredag.

Fusjon betyr å slå sammen flere selskaper til et.

Som følge av elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt, er energibransjen inne i en periode med store endringer. Ifølge selskapene vil dette kreve sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling.

I pressemeldingen skriver selskapene at en fusjon mellom de tre energiselskapene vil styrke alle sentrale forretningsområder, trygge arbeidsplassene, gi økt forutsigbar avkastning og utbytte til einere.

– Bredbåndsvirksomhetene rendyrkes og samles i eget konsern eid av Trollfjord, Nordkraft og Andøy Energi. På den måten bygger vi et sterkere kompetansemiljø og styrker vekstkraften i Nord-Norge, sier administrerende direktør i Trollfjord, Barry Larsen, i pressemeldingen.

Barry Ernst Larsen, administrerende direktør i Trollfjord. Foto: Arkiv/Håkon Benjaminsen

Tror sterkere samhandling er ønsket

De mener også at en fusjon vil muliggjøre en økt næringsutvikling og flere arbeidsplasser i denne delen av Nord-Norge.

– Vi tror at en sterkere samhandling er ønsket av både befolkning, næringsliv og kommuner, sier Kjell-Are Johansen, administrerende direktør i Andøy Energi.

Han legger til at dette er et gunstig tidspunkt for selskapene.

– Presset for sammenslutninger i bransjen er stort. Venter vi, er det en risiko for å bli tvunget inn i andre løsninger som ikke har de samme fordelene og mulighetene, sier han i pressemeldingen.

Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft. Foto: Arkiv/Michael Ulriksen

Ifølge pressemeldingen har forberedelsen til eiernes beslutning om å innlede fusjonssamtaler har dialogen vært tuftet på digitalisering som hovedprinsipp. De mener at lokal tilstedeværelse med lokal kunnskap er en styrke for den enkelte virksomhet og ikke minst for et sammenslått selskap.

– Disse prinsippene vil også legges til grunn for en sammenslåing mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi. Alle avdelingskontorer videreføres uforandret som i dag, og alle ansatte i Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft får en evigvarende jobbgaranti, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft, i pressemeldingen.

Planen er at beslutningene i de respektive selskaper og eiere skal fattes i løpet av andre kvartal 2022.