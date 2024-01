Da VOL snakket med meteorologisk for relativt kort siden var endringen enda ikke klar, men meteorologen opplyste at de vurderte å gjøre også varselet for Vesterålen rødt.

– Vi vurderer om varselet skal heves til rødt også i Vesterålen-området, svarte vakthavende meteorolog Martin Granerød da VOL spurte.

– Midt i skuddsonen

Han forteller at den ventede stormen vil treffe Vesterålen skikkelig om formiddagen torsdag.

– Da blir vinden skikkelig økende på relativt kort tid. Og det er særlig i morgen formiddag som vinden er på det sterkeste.

– Vi snakker da full, kanskje sterk storm, fra nordvest. Kombinert med kraftige vindkast. Så dere ligger på en måte midt i skuddsonen til lavtrykket som passerer.

Ifølge meteorologen vil Vesterålen være i bakkanten av lavtrykket og dermed få den sterkeste vinden hovedsakelig fra nord-vest.

– Så dere slipper kanskje unna den sterke vinden fra sørvest først. Det er hovedsakelig nordvesten som kommer til å merkes.

Stille før stormen

Det skal blåse også i natt.

– Men på mange måter ikke mer enn vanlig. En sørlig liten til stiv kuling på de mest utsatte stedene.

– Så kommer det til å dreie over på øst og bli omtrent skiftende bris i morgen tidlig. Da er det veldig rolig ifølge de prognosene vi sitter på.

Det vil være et raskt omslag, hvor vinden slår over til nord-vestlig. Det er da det blir full eller sterk storm.

Usikkerhet

Granerød understreker at banen til lavtrykket fortsatt er uklar. Akkurat når det treffer kan bomme litt. Men det blåser trolig relativt raskt forbi.

– Man må jo ta pluss/minus to timer hvertfall da.

Vinden minker igjen utover ettermiddagen torsdag, og det er ventet ned i stiv til sterk kuling, og på kvelden vestlig bris.

– Snøstorm

Det er også meldt store nedbørsmengder de nærmeste dagene, og gult farevarsel om snø i Vesterålen.

Mye av nedbøren kan dermed komme som snø.

– Det er i alle fall muligheter for at det kan bli snø i området utover dagen i morgen.

I natt ligger temperaturen an til å være for høy til at nedbøren kommer som snø i lavlandet. Oppe i fjellene derimot vil den komme som snø.

Meteorologen forteller at temperaturen vil synke utover morgendagen, og at det kan komme snøbyger.

– Kombinert med den sterke vinden her kan man vel bruke uttrykket snøstorm i morgen ettermiddag. Men det vil samtidig være bygger, så det vil nok være litt på og av med snø i luften.

– Men med tanke på den vinden her vil det virvles opp og bli snøfokk en periode om formiddagen.

Farlig å være ute

I det oppdaterte farevarselet fra Meteorologisk institutt advares det om at det er farlig å være utendørs, og at det ventes stor skade på infrastruktur, skog og strømnett.

– Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen, heter det i varselet.

Hold dere inne og følg råd fra beredskapsmyndigheter, er rådet.

Folk oppfordres til å forberede seg på potensielt lengre strømbrudd.

Ekstreme vindkast

– Torsdag morgen ventes det lokalt ekstreme vindkast på 40-50 m/s fra vest og nordvest, og kan hende orkan på kysten. Vinden øker først i sør, og minker sist i nord, står det i varselet.