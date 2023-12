– Søndag var det −9 på Skagen lufthavn. Det er ganske kaldt til å være der, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim.

Flyplassen ligger nærme havet, og det er derfor ikke utenkelig at det er kaldere lenger inn i regionen. 28. november ble det målt −10 på Skagen.

På Andenes lufthavn ble det målt −8,9, noe som er det det kaldeste den siste måneden.

– Det er kaldt til å være der ute, og kaldere enn normalt, forklarer Austerheim.

Han sier det er tenkelig at det litt bort fra sjøen har vært godt under −10 i løpet av den siste måneden, men at dette vil endre seg denne uken.

– Nå har kulda dempet seg, så nå er temperaturen nærmere null, forklarer han.

To kulderekorder

I november ble det satt kulderekord på både Stokmarknes og i Bø.

Ny november-rekord for lav månedsmiddeltemperatur på Stokmarknes Lufthavn er −1,6, i gjennomsnittstemperatur. Den gamle rekorden var −0,7 fra 2010.

I Bø var den gamle rekorden 1,1 grad i 2010. Den nye rekorden er nå 1,0 for lav månedsmiddeltemperatur.

Når det gjelder nedbør slo Bø også sin nedbørsrekord fra 2009, men da rekorden for lav månedsnedbør. Den gamle rekorden var 41,2, mens den nye rekorden nå er 34,7 millimeter med nedbør.

Kaldeste november siden 2010

Meteorologisk institutt skrev nylig at november i år var den kaldeste i Norge på 13 år.

Måneden var 3,5 grad under normalen. Den laveste minimumstemperaturen var -31,8 grader, og ble registrert den 14. november i Kautokeino.

– I november har lavtrykkene i hovedsak beveget seg sør for Skandinavia. Det har gjort at vi har fått vind fra øst med kaldt og tørt vær, sier Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

I deler av Trøndelag og Nordland var november «ekstremt kald».

Sprengkulda fra november fortsatte inn i desember. Det skjer fordi de kalde, polare luftmassene har bredt seg over hele landet og vinden fra øst, skriver NTB.

I Sibir er det nemlig 50 minus flere steder.

I Vesterålen vil det bli mer vind fra onsdag som følge av kraftige høytrykk lenger vest enn vanlig i Sibir.