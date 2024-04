Ifølge fungerende påtaleleder i Nordland politidistrikt, Steffen Ravnåsen, er innbruddstyveriene begått i perioden fra februar til begynnelsen av april i år.

Det dreier seg om tyverier for verdier mellom 150 000 og 200 000 kr, ved tre forskjellige bedrifter.

Til VOL opplyser Ravnåsen at det 20-åringen knyttes til innbrudd hos to bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen, samt et innbrudd på et hotell på Stokmarknes.

Politiet pågrep den nå varetektsfengslede mannen 3. april, opplyser han.

– Gjentakelsesfare

Politiet begrunner i pressemeldingen varetektsfengslingen med faren for gjentakelse.

Hovedforhandlinger er berammet i slutten av juni og politiet oppgir at de tar sikte på å holde mannen i varetekt fram til hovedforhandlingene.

– Vesterålen har hatt en klar økning i vinningslovbrudd hittil i år sammenlignet med i fjor, og politiet har derfor høy prioritert på denne typen saker, skriver Ravnåsen i pressemeldingen.