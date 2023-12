BNK har siden juni 2023 eid nesten 20 prosent av aksjene i Pharma Norge AS.

– Vi er glade for å kunngjøre at vi nylig har inngått en avtale med hovedaksjonæren, Thomas Storvestre, om kjøp av hans aksjepost. Dette kjøpet plasserer BNK i rollen som majoritetsaksjonær med en eierandel på 53 prosent, kommer det fram av en pressemelding fra BNK fredag.

Med denne strategiske endringen vil Pharma Norge fra 2023 være en integrert del av BNK- konsernet.

– Vi ser frem til en spennende fremtid med forventet omsetning på rundt 160 millioner kroner i 2024 og planer om ytterligere ekspansjon internasjonalt. For å sikre en smidig overgang og videreføre vår sterke posisjon i markedet, anerkjenner vi først og fremst den fremragende driften og suksessen til Pharma Norge, heter det videre i meldingen.

Selvstendig enhet

Pharma Norge vil fortsette å operere som en selvstendig enhet. Det etableres et «advisory board» bestående av ledere fra både BNK og Pharma Norge. Dette rådet vil ikke bare respektere og bevare den eksisterende ledelsesstrukturen og bedriftsstrategien til Pharma Norge, men også bidra til ytterligere vekst og innovasjon.

– Vi ser dette som en mulighet til å kombinere styrkene til begge selskapene, samtidig som vi anerkjenner og støtter den unike identiteten og ekspertisen til Pharma Norge, fortsetter meldingen.

Finansieringen av aksjeoverdragelsen involverer en kombinasjon av kontantbetaling og konvertering til BNK-aksjer. Thomas Storvestre vil fortsette å være en viktig aktør i organisasjonen og vil bidra betydelig til utviklingen konsernet.

Ser mot Brasil

– Med BNK som ny majoritetsaksjonær i Pharma Norge, åpner det seg spennende muligheter for å utløse og utnytte verdifulle synergier mellom våre selskaper. Jeg er overbevist om at dette vil være en drivkraft for akselerert vekst og utvikling for begge parter. Som en betydelig aksjonær i BNK ser jeg frem til å aktivt bidra til denne utviklingen, som vil styrke vår markedsposisjon og fremme innovasjon, skriver Thomas Storvestre.

I tillegg til denne spennende utviklingen, er BNK i forhandlinger om oppkjøp av et internasjonalt kosmetikkselskap og forbereder lanseringen av Viking Omega-3 i det brasilianske markedet.