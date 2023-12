Bakgrunn

Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakter til Widerøe på FOT-ruter i Nordland, gjeldende fra 1. april 2024. Ifølge anbudsgrunnlaget, pkt. 5.6 «skal operatøren sørge for å innhente synspunkter fra aktuelle fylkeskommuner og kommuner, samt lufthavnoperatør, i fastsettelsen av første ruteprogram og ved større endringer underveis i kontraktsperioden». Vesterålsrådet var 13. desember i møte med Widerøe om med fremlegg av foreslått ny ruteplan.

Vesterålsrådet ble også orientert om videre prosess.

Kortbanenettet i Vesterålen

Kortbanenettet er distriktenes «busselskap», og er i dag en like avgjørende faktor for et desentralisert næringsliv og bosetting som da det ble etablert. I tillegg var og er kortbanenettet en viktig forutsetning for sykehusstrukturen i Norge. Kortbanenettet og FOT-rutene er viktig for bedriftene og arbeidsplassene, men også for befolkningen, helsevesenet og forsvaret. Det er kort og godt den infrastrukturen som best tetter fjordgap, samler bygd og by, og korter ned avstanden mellom bysentra. Enten det er reiser inn og ut av landsdelen, eller innad mellom regioner. En helhetlig tenkning, hvor rutetilbudet henger sammen og innfrir regionenes behov er derfor avgjørende for fremtidens jobb- og verdiskaping, samfunnssikkerheten i nord og ikke minst landsdelens attraksjonskraft og tilgjengelighet for omverdenen

I Vesterålen er Andenes Lufthavn og Stokmarknes lufthavn Skagen en del av kortbanenettet. Disse to lufthavnene betjener 32 000 innbyggere fra nord til sør.

Det er økt behov for rutegående flytrafikk både i offentlig tjeneste, i pasientreiser og i næringslivet. Det nevnes særlig virksomheter knyttet til havbruk/leverandørindustri, industri, reiseliv, forsvar og stor aktivitet knyttet til Andøya Space.

Total reisetid og frekvens er nøkkelen for utvikling og vekst i regionen.

Vesterålen som region har behov for:

• Flyruter som muliggjør deltakelse på kurs, møter og andre aktiviteter i Bodø og Tromsø med tur/ retur samme dag. Det må i tillegg etterstrebes at direkteruter nordover og sørover korresponderer med videre forbindelser.

• Avganger i helger som korresponderer med fly til Bodø og Tromsø som korresponderer med fly til Oslo

• Økt frekvens på tilbudet.

• Direkteruter som på de mest brukte avgangene ikke bruker Stokmarknes Skagen eller Andenes til mellomlanding (og dermed har med seg passasjerer fra Bodø, Tromsø eller Harstad7Narvik lufthavn.

• Direkteruter til og fra Bodø / Tromsø som ivaretar behovene til pasienter som er til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten

Det er verdt å merke seg Helse Nords høringsinnspill når FOT-ruteanskaffelsen ble sendt på høring.

Det er mer og mer sykehusbehandling som gis som dagbehandling uten behov for innleggelse, og denne utviklingen vil fortsette. Helse Nord understreket spesielt viktigheten av at pasienter kan reise til og fra behandlingsstedet på en og samme dag. Videre at det var ønskelig at det mellom ankomst og avgang fra/til behandlingsstedene er 5–6 timer slik at pasienten rekker sin behandling på sykehuset.

I praksis innebærer dette ankomst før kl. 10 og avreise etter kl. 1700. Dette påpekte Helse Nord var spesielt viktig å ivareta i flytilbudet til/fra Tromsø, siden det er her de mest kompliserte og tidskrevende behandlingene skjer. Stokmarknes Lufthavn Skagen er den flyplassen i Norge som har flest pasientreiser.

Videre behov

Andenes lufthavn:

Den nye tidtabellen som er lagt frem for Andenes Lufthavn rammer flytilbudet og Andøysamfunnet hardt. Hverdager reduseres et allerede marginalt tilbud ved Andenes Lufthavn med 2 daglige avganger. I tillegg legges det opp til å redusere antall avganger i helger med 1.

I praksis betyr dette at flytilbudet reduseres med 572 årlige avganger. På Andenes deler man noe kapasitet med Evenes, men antall seter man mister vil fort komme opp i 11 000.

Næringslivet i Andøy har gitt uttrykk for stor bekymring knyttet til de nye rutene som er lagt frem. Et dårligere flytilbud vil være negativt for den positive veksten man er spådd å ha i Andøy i fremtiden. Andfjord Salmon, LNS og Andøya Space er store og viktige aktører som uttrykker behov for ei styrking av rutetilbudet.

Det investeres nærmere en halv milliard i opplevelsessenteret «The Whale» i Andøy. Når denne står ferdig i regner man med ytterligere vekst innenfor reiseliv og turisme – og enda fler arbeidsplasser.

Det nye rutetilbudet som er lagt frem møter ikke fremtidens behov i Andøy. Det møter ikke næringslivets behov for å reise på dagsmøter til verken Bodø eller Tromsø. Rutetilbudet møter heller ikke behovene som pasienter fra Andøy har for å komme seg til og fra poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten, slik Helse Nord har påpekt nødvendigheten av. I ny ruteplan legges det opp til at pasienter som skal til behandling ved UNN må reise med første fly, og være på flyplassen kl. 5:00 om morgenen. Flyet hjem til Andenes igjen går ikke før kl. 20:15 på kvelden.

Tilbakemeldingen fra Vesterålsrådet er at det som er lagt frem er svært krevende endringer av dagens rutetilbud, og at fly til/fra Andenes Lufthavn som et minimum bør fortsette som i dag, med de avgangene man i dag har.

Stokmarknes lufthavn Skagen:

Den nye tidtabellen som er lagt frem for Stokmarknes har økt antall ukentlige avganger, noe Vesterålsrådet er tilfreds med. Rutetilbudet som er lagt frem er å anse som et absolutt minimum sett ut fra regionens behov.

Utfordringen med de nye rutene, som også er en utfordring med dagens ruter, er at de mest «populære» avgangene på morgen og ettermiddag stort sett alltid er fulle. Vesterålsrådet ber derfor om at man ser på måter å sikre nok seter tilgjengelig på de mest attraktive avgangene. Det betyr i praksis at man må se på muligheten for å sette inn flere fly på disse avgangene. Vesterålsrådet ber Widerøe være oppmerksomme på at det særlig oppstår problemer på de avgangene hvor Stokmarknes Skagen bare er ei mellomlanding.