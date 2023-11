– Det er et tragisk faktum at like mange drukner i Norge hvert eneste år, sier generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet i ei pressemelding.

Å redde liv på og ved vann er kjernen i alt Redningsselskapet gjør. Det innebærer også forebyggende og holdningsbyggende arbeid helt ned til barneskolealder.

Sikkerhet til sjøs

Men målgruppen det kanskje er vanskeligst å nå er også de som topper drukningsstatistikken år etter år - godt voksne menn. Derfor er det i årets julekampanje «alle hjem til jul» viktig for Redningsselskapet å også få frem perspektivet til de etterlatte.

– Voksne menn står for rundt 90 prosent av alle drukningene hvert år. Vi kan spare mange liv dersom særlig menn tar forhåndsregler og tar sikkerhet til sjøs på alvor. 90 stoler står tomme rundt årets julemiddag. De aller fleste av disse stolene skulle vært stolen til en far, bestefar, onkel, svoger eller bror.

– I Redningsselskapet forsøker vi å finne nye veier for å påvirke menn og deres familier, og tydeliggjøre alvoret og konsekvensene som ligger bak det å miste livet til drukning, sier Herlofson i pressemeldinga.

Fire har druknet i Nordland

Av de 73 som har omkommet til og med oktober i år, er hele 93 prosent (68 personer) menn. 61 prosent er fra 40 år og oppover. Alt for mange ulykker skjer langs bryggekanten, spesielt i den årstiden vi er inne i nå.

Fall fra land utgjør 43 prosent av ulykkene på landsbasis, og 28 prosent fra fritidsbåt.

I Nordland har 4 personer druknet til og med oktober i år, alle er menn. To var i alderen 15-25, en mellom 26-40 og en var over 60 år. Av disse er to ungdommer og en voksen mann.

Flest menn drukner

I perioden 2017-2022 har 47 mennesker mistet livet til drukning i fylket, de fleste menn.

– Vi har sett flere tragiske ulykker der folk har falt mellom båt og brygge, og ikke har klart å komme opp igjen. Flere av de omkomne kunne sannsynligvis ha reddet livet dersom de hadde brukt vest. Redningsvestbruken er lavere blant menn, og særlig blant de eldste, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.

– Selv om det ikke er påbudt å ha flyteutstyr på seg når båten ligger fortøyd, kan det være lurt å ta på vesten før man går ut på brygga, og heller ikke ferdes der alene.