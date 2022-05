Seks finalister skal konkurrere om tittelen nordnorsk mester i Tromsø i juni.

Tidligere i mai ble det gjennomført fylkesvise finaler, hvor man til slutt fikk kåret fylkesvinnere for Nordland, Troms og Finnmark i både betongfag og tømring.

Dermed står man igjen med tre finalister innen hvert fag, og to nordnorske mestere skal kåres i Tromsø i juni.

– Det er artig og spennende å få være med på dette, jeg gleder meg til å dra til Tromsø og se hvordan det går, sier Thomas Hansen, som jobber for Kanstad Trelast i Lødingen i en pressemelding fra Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon, NESO.

– Jeg trives med å være lærling, koser meg på jobb og lærer mye nytt. Kanstad er en flott arbeidsplass som jeg trives godt på, sier han.

50 påmeldte

Det var ca. 50 påmeldte totalt, og det var et sterkt heat. Spørsmålene var hentet fra pensum på byggfag.

– Vi måtte ha omkamp i et av fylkene på betong, og i to av fylkene på tømrer, forklarer Remi Hanssen i NESO, som er ansvarlig for konkurransen.

Det er 12. gang NESO arrangerer NNM for lærlinger, og den praktiske delen av finalen vil foregå på Mandelasletta under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) fredag 10. juni. Deretter følger en teoretisk del lørdag 11. juni før vinnerne kåres.

Sikret pengepremier

– Alle som er i finalen er allerede vinnere i sitt fylke. Vårt mål med å arrangere konkurransen er at lærlinger skal få vist frem hva de kan. På messen kommer det opptil 10.000 deltakere, så i år blir det ekstra oppmerksomhet for deltakerne, slår Hanssen fast.

Alle finalistene er sikret en sjekk på 3000 kroner. De to vinnerne får naturligvis også ekstra premiering.

– De vil sikre seg hver sin vinnersjekk på 15 000 kroner. I tillegg vanker det som regel både gavekort og verktøy fra leverandører. Det kan med andre ord bli en meget innbringende helg for de to som etter lørdag 11. juni kan kalle seg nordnorsk mester, slår Hanssen fast.