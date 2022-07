Han er i dag vaktsjef hos NRK Finnmark i Alta og vil tiltre stillingen på Sortland 1. oktober. VOL har gått over til en toledermodell, der Stina Helene Gustavsen tidligere er ansatt som daglig leder. Hun er også konstituert som ansvarlig redaktør frem til den nyansatte redaktøren er på plass, heter det i en pressemelding.

Erik Andreassen har en mastergrad i sportsjournalistikk fra St. Mary’s University i London. Han startet sin karriere i Sandefjords Blad, der han først hadde ansvar for dekningen av byens eliteserielag i fotball og etter hvert fikk stillingen som frontsjef i den digitale satsingen. Deretter gikk turen til NRK Finnmark i Kirkenes, som reporter og journalist både på radio, TV og nett. Fra januar 2021 har han vært vaktsjef i Alta.

Den 29 år gamle journalisten får nå det redaksjonelle ansvaret for VOL Vesterålen Online sin videre utvikling. Det heldigitale mediehuset dekker hele Vesterålen og har hatt en formidabel utvikling de siste årene. Etter flere år som gratis nettsted, ble det innført en abonnementsmodell i 2017. Siden har mediehuset vært en av opplagsvinnerne i Nord-Norge og er på god vei mot 6000 i opplag.

– Vi er veldig glade for å få Erik Andreassen som leder for den redaksjonelle satsingen. Han er en ung og ambisiøs journalist med et stort potensial som leder. Han er faglig sterk og en god lagbygger, og sammen med den dyktige redaksjonen vi allerede har, er jeg trygg på at han kan utvikle VOL videre, sier styreleder Harald H. Rise.

– Jeg synes VOL er et veldig spennende mediehus, og jeg ser frem til å lære mer om regionen og mulighetene i det redaksjonelle arbeidet. Og ikke minst ser jeg frem til å bli kjent med og jobbe sammen med alle dem som har stått for VOL sin flotte utvikling, sier Erik Andreassen.

VOL Vesterålen Online er en del av Polaris Media Nord-Norge, som igjen hører til det børsnoterte mediekonsernet Polaris Media ASA.