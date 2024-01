Som VOL allerede har meldt er det flere innbyggere på Bleik som er uten mobildekning onsdag kveld.

Både Telenor og Telia sine driftskart viser at det er bortfall i området.

– Vi vet at Trollfjord sitt internett er oppe og går fortsatt. Det vil fungere så lenge man har strøm, sier Johansen til VOL onsdag kveld.

Han oppfordrer derfor folk til å bruke WiFi til å ringe via internett.

Slik setter du opp WiFi Tale Vis mer ↓ iPhone: Åpne Innstillinger – Velg Telefon – Velg Wi-Fi anrop – Aktiver Wi-Fi anrop Når WiFi anrop er aktivert vil mobilen automatisk benytte Wi-Fi til samtaler og SMS ved behov. Samsung: Åpne Innstillinger – Velg Wi-Fi anrop – Skru på Den vil foreslå ”Wi-Fi foretrukket”, og Telenor anbefaler dette valget. Sony: Åpne Innstillinger – Velg Mer – Velg Wi-Fi anrop – Skru på Den vil foreslå ”Wi-Fi er foretrukket”, og Telenor anbefaler dette valget. Kilde: Telenor

Jobber med reserveløsning

– Det kan være noen som ikke har dette, så vi jobber nå med ei løsning for å få opprettet punkter der folk eventuelt kan henvende seg for å få ringt hvis de har behov for nødhjelp, sier han.

De som jobber på helse og brann/redning skal ha blitt tatt kontakt med av kriseledelsen.

Andøy kommune har på sine Facebook-sider skrevet at alle henvendelser om nedetid må rettes direkte til operatør, altså Telenor, Telia og ICE.

– Andøy kommune jobber med en reserveløsning for å ivareta kommunikasjonsbehovet inn/ut av Bleik. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan, skriver de.

Saken oppdateres.