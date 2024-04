Det skriver velforeningen på sin Facebook-side. Det var under årsmøtet i februar i år at foreningen vedtok å selge den tidligere barnehagen til Karstein Kristiansen Entreprenør.

– Dette er et resultat av en lengre prosess, der Åse Vel har forsøkt ulike alternativer og inngått et samarbeid med KKE for å kunne legge til rette for boligutvikling, skriver foreningen.

11. april skrev Åse Vel og KKE under kjøpekontrakten.

– Det vil fortsatt være lov å leke på lekeplassen, men denne vil også etter hvert flytte. Vi har lagt en plan for det også, påpeker de avslutningsvis.