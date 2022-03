– Politiet har nå i natt ca. klokken 0130 kommet fram til havaristen. Det er dessverre bekreftet at alle fire som var om bord i flyet er omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt i en pressemelding

Forsvaret varsler og følger opp de pårørende.

– Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det, sier Nilsson.

Politiet opplyser at de foreløpig ikke har ytterligere informasjon i saken.

Bakgrunnen for ulykken var at et mannskap på fire personer var på et treningsoppdrag i flyet, som tilhørte den amerikanske marinen og var av typen V-22 Osprey. Oppdraget var en del av militærøvelsen Cold Response som foregår i Nord-Norge i disse dager. Flyet ble meldt savnet fredag klokken 18.26, etter at det ikke hadde landet som planlagt.

Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.