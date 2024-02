– Det slår om på nordvest og da blir det gjerne bygevær. Jeg regner med det kommer noen snøbyger og at det blir gjennomgangstema i Vesterålen stort sett hele helgen, sier vakthavende meteorolog, Gunnar Noer.

Han forteller videre at bygekanten vil treffe Vesterålen fredag ettermiddag, og at solen vil være heller fraværende de neste dagene:

– Det er sol nå, men det spørs om det blir så mye av den i helgen. Bygekanten ligger rett utenfor Lofoten og Vesterålen, men når den kommer vil det nok bli en del skyer, sier Noer.

– Brukbar helg

Til tross for at det er snø som i all hovedsak preger værbildet vil det ikke komme så mye av den:

– Jeg tror ikke det kommer så veldig mye snø. Kanskje mellom fem og ti centimeter, og opptil 15 centimeter lokalt, men den dominerende værtypen blir snøbygene, sier meteorologen.

– Jeg tror det blir en brukbar helg, det trenger ikke bli så «gæli». Det kan bli sprekker i skydekket, særlig på søndag, legger Noer til.

Med temperaturer som akkurat havner på minussiden av null og vind mellom syv og tolv sekundermeter på fjellet, ligger det allikevel an til å bli en rolig helg.

– Det blir generelt bedre vær jo lenger øst du kommer. Det blir bittelitt vind og folk må selvfølgelig være oppmerksom på skredfare, men det bør bli greie kjøreforhold. Vi har ingen varsler ute, sier meteorologen.