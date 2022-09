- Vann fra elver, bekker og små vann må kokes før det brukes som drikkevann - Vann må ikke drikkes direkte fra naturen - Brønner må sikres slik at vann ikke trenger inn fra overflaten - Brønner må sikres mot at smådyr kan komme inn, - tette alle åpninger - Kontroller at det ikke finnes døde dyr i brønnen eller annen vannkilde - Unngå at hunder og katter slikker mennesker

Symptomer på sykdom hos mennesker:

Vanligvis et mildt sykdomsbilde. Feber, frysninger, hodepine og tretthet - som lett kan forveksles med influensa Etter direkte kontakt med infiserte dyr kan det oppstå hevelse eller betente sår i huden