Gavepakke på over en halv milliard til Andøya

Forsvarsministeren og fiskeriministeren hadde virkelig med seg pengesekken til Andøya onsdag. Ikke bare sikrer Regjeringa siste rest av finansieringa for The Whale – det skal også investeres over en halv milliard kroner på Andøya Space og flystasjonen over de neste to årene.