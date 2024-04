Det nye administrasjonsbygget er et frittstående 2-etasjes bygg på til sammen 1535 m2 og vil inneha følgende funksjoner;

laboratorium

garderober

kantine for inntil 50 gjester

kontorer/ møterom for inntil 45 ansatte

Ifølge en pressemelding fra selskapet forventes byggestart i mai, og det nye administrasjonsbygget vil etter fremdriftsplanen bli overlevert BioMar medio januar 2025.

– Øksnes Entreprenør har ved flere anledninger tidligere bidratt bygningsmessig til utviklingen av fabrikken på Myre, og BioMar er meget godt fornøyd med at en lokal entreprenør og lokale underleverandører stod frem som konkurransedyktige i en krevende anbudsprosess, påpeker administrerende direktør Håvard Y. Jørgensen.

Foto: Norconsult.

BioMar har vært med å bygge lokalsamfunnet på Myre i snart 40 år, og med et nytt administrasjonsbygg ligger alt til rette for at selskapet også skal være med på utviklingen de neste 40 årene.

– Vi ser frem til å kunne tilby våre dyktige ansatte en moderne, funksjonell og ikke minst trivelig administrasjonsbygning, lokalisert midt i sentrum av Norsk havbruk- og fiskerinæring, lyder pressemeldingen.