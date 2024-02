– De siste kundene får strøm igjen i dag, sier daglig leder i Vestall, Torbjørn Åsbakk.

Selskapet har siden stormen sist torsdag jobbet med å rette alle feilene som oppstod i strømnettet i Bø, Øksnes, Sortland og deler av Kvæfjord, som er selskapets områder.

Rettearbeidet har gått fint, men det har krevd mye innsats, medgir Åsbakk, som roser de ansatte.

– Det har vært feil i hele konsesjonsområdet vårt.

– Flest feil var det i Bø. Der var det ganske heftig. Det er nok mange som har sett bilder fra Søberg i Bø med strømstolper som henger vannrett i lufta.

– Utsiden av Bø har vært mest berørt og det er der de siste kundene er uten strøm og vil få den tilbake i dag, sier Åsbakk.

VOLs fotograf tok denne videoen av en strømstolpe som blafret i vinden mens «Ingunn» stod på som verst torsdag:

Fikk perm fra førstegangstjeneste

– De ansatte har virkelig stått på og utført en formidabel innsats i det dårlige været. Både montørene som har arbeidet ute, men også ansatte som har stilt opp for å bemanne opp både vaktsentral og kundefronten vår, og støttet opp de som jobbet ute.

Åsbakk sier ståpåviljen har vært veldig stor.

– Et eksempel er at to av montørene våre som er inne til førstegangstjeneste søkte perm og fikk det innvilget, slik at de har vært med i feilrettingen under stormen og nå i helgen.

– De kom hjem onsdag kveld og bistod med feilretting både torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Risikabelt yrke

Troy, en av selskapets montører, driver feilretting etter ekstremværet. Foto: Vestall AS

– Vi er jo en beredskapsorganisasjon. Vi er forberedt, og øver på sånne situasjoner. Men det er klart at når det kommer ekstremvær, så er det krevende for alle.

– Vi var jo forberedt. Vi visste jo stormen kom. Men stolper knekker og linjer slites, det kan man ikke sikre seg mot. Da er det bare å forberede seg og ha klart personell og materiell, slik at når det er klart for feilretting så går vi inn og gjør det.

Da det blåste som verst måtte selskapets montører søke tilflukt i bilene, av hensyn til liv og helse.

– For ikke å utsette seg for unødig fare, rett og slett.

Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall AS, er takknemling for innsatsen fra de ansatte i etterkant av uværet som rammet Vesterålen. Foto: Vestall AS

Siden vinden løyet har de derimot hatt full sving med å rette feilene etter at «Ingunn» dro videre.

– De har jo et yrke som har risiko i utgangspunktet, men den øker jo med dårlig vær. Så det var perioder hvor de måtte søke ly i bilene for trær og for gjenstander fra bygninger som kom flyvende gjennom luften.

– Det førte til at noen av feilrettingene måtte utsettes til været hadde roet seg.

Befaring med helikopter

Foto: Vestall AS

Mandag meldte selskapet at de nå begynner med befaring av linjene med helikopter. De advarte også om at de kommer til å fly lavt, og ba folk som har spesielle hensyn de må ta om å melde de inn.

– Vi har fløyet første turen i dag.

– Det er normalt etter en storm at det er en del ting som har fått seg en trøkk, selv om det ikke nødvendigvis har ledet til brudd. Det må fikses og rettes opp.

Etter første dag med befaring er det likevel overraskende få slike feil de har funnet, synes Åsbakk.

– Det er positivt. Det var overraskende lite feil som å rettes opp i ettertid. Men det blir også befaring i morgen eller onsdag.