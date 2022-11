Fagforeninger kaller møte-nei fra lakseselskapene «forferdelig dårlig oppførsel»

Flere fagforeninger stiller seg kritiske til at lakseselskapene takket nei til et møte med finansministeren for å snakke om grunnrenteskatten. - Forferdelig dårlig oppførsel, sier leder i fagforeningen Industri Energi, Frode Alfheim.