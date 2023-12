Ramona Lind, Sture Pedersen, Halvar Ellingsen og Tor-Håkon Gabriel Håvardsen har vunnet prisen de fire foregående årene.

Hvem som vinner i år, bestemmer dere lesere.

Du kan avgi din stemme nederst i saken. Avstemmingen vil pågå frem til 28. desember 23:59, og vinneren presenteres på nyttårsaften.

VOLs lesere har foreslått en rekke gode kandidater til kåringen.

Juryen har til slutt landet på å nominere disse åtte kandidatene:

Stine Sivertsen:

Stine er rektor ved Hadsel kulturskole og dirigent for Stokmarknes skolekorps og Stokmarknes musikkforening.

Hun har gjennom sitt arbeid bidratt til at skolekorps er et attraktivt og kulturbærende tilbud i Vesterålen, og er en bærebjelke for kulturlivet i Hadsel.

Personen som har nominert Stine, skriver følgende:

– Stine har en unik evne til å se enkeltmennesker og få alle til å føle seg meningsfulle. Hun har en smittende væremåte og en unik fagkompetanse.

Sivertsen har invitert med seg korps fra Sortland og Leknes inn til øvinger i tider disse ikke hadde et godt tilbud. Hun kjører også musikanter til øst og vest for å få dem på øvinger.

Stokmarknes skolekorps har 3 år vunnet NNM og i 2022 vant korpset NM i Larvik 3. divisjon sammen med Sortland juniorkorps og Leknes skolekorps.

Stine Sivertsen, da hun vant Johan Moe-prisen i fjor. Prisen deles hvert år ut til en lokal aktør som har bidratt til musikklivet i Hadsel. I år er Sivertsen nominert som «Årets vesteråling». Foto: Juline Aspenes

Ingar Hansen:

For andre år på rad er Ingar nominert som «Årets vesteråling».

I fjor ble han nominert for å ha stått i bresjen for ny julegate på Sortland. I år har Hansen nok en gang markert seg i førjulstida.

I den viktigste salgstiden i handelsnæringen, tok Ingar nemlig et oppgjør med «Black Week».

Han gikk isteden for «Give Back Friday», og satte heller lyset på det å være et medmenneske ved å gi bort 100 kroner for hver kundes handel på Black Friday til julemateskene på Sortland.

Initiativet var et signal om at felles felleskap og veldedighet er viktigere enn kortsiktige økonomiske gevinster, og flere lokale bedrifter ble med på konseptet.

Ingar Hansen fra Sortland er nominert som «Årets vesteråling». Foto: Dagny Elisabeth Ulland

Camilla Laupstad og Tone Marie Norheim:

Camilla og Tone Marie har jobbet iherdig over lang tid for å få i gang prosjektet «Hospice Hjertero».

Målet med prosjektet er å tilby alvorlig syke, døende og deres pårørende både omsorg og lindring, i første omgang med hovedsete fra Andøya.

Personen som har nominert duoen, skriver følgende:

– At vi selv eller noen vi er glade i vil få behov for det et slik hospice kunne ha bidratt med, er svært stor og per i dag ikke tilgjengelig i Vesterålen. Når man er syk og ekstra sårbar er det uendelig viktig å bli møtt på en god og faglig måte, få ro og trygghet både for pasienten selv og deres pårørende.

Juryen er enig og nominerer Camilla og Tone Marie som en av kandidatene til «Årets vesteråling».

Camilla og Tone Marie jobber med prosjektet «Hospice Hjertero». Foto: Einar Breimo

Hanne Steen og Geir Knudsen:

Hanne og Geir har virkelig satt Myre og Øksnes på kartet gjennom volleyballen.

I over 30 år har paret stått på sent og tidlig for klubben i sitt hjerte.

I 2009 var de nominert til årets ildsjel på selveste Idrettsgallaen, og i 2016 vant de Nordland idrettskrets sin ildsjelpris.

Både dame- og herrelaget rykket opp til eliteserien i år, og begge lagene har vist at de har noe å gjøre på landets øverste nivå i høst. Steen og Knudsen trener damelaget, som foreløpig ligger på fjerdeplass i serien.

Nå er de nominert til «Årets vesteråling» for innsatsen og prestasjonene i 2023.

Øksil-trenerne Hanne Steen og Geir Knudsen er nominert til prisen «Årets vesteråling». Foto: Tor-Erlend Distad

NRH Vesterålen (Norske redningshunder):

Lokallaget til Norske redningshunder i Vesterålen har vokst de siste årene.

Det å bli redningshund og hundefører er ikke gjort over natta. Det krever mye trening og vedlikehold.

Lokallaget bruker både tid og penger for å kunne være beredt når de trengs i forbindelse med leteaksjoner. En innsats det står respekt av.

Nå er lokallaget nominert til «Årets vesteråling».

Julie Steffensen er leder for Norske Redningshunder sitt lag i Vesterålen. Foto: Innsendt/arkiv

Trond Jørgen Hanssen:

Gjennom en årrekke har Trond Jørgen deltatt som skuespiller og manusforfatter på revyen i Alsvåg. I senere tid har han vist seg frem som låtskriver, blant annet som leder og vokalist av Heimsnekkarlaget.

Trond Jørgen har også reist rundt i Vesterålen med «Familien Hanssens julekonsert» , som hvert år deler ut billetter til mennesker som har det litt vanskeligere.

I tillegg gjør han en stor jobb som primus motor for festivalen «Huinndagan».

– Uten Trond Jørgen hadde ikke vesterålinger fått sett store band som Ballinciaga, Donkeyboy eller Admiral P i ei lita bygd i Øksnes, ei heller hatt muligheten til å stifte bekjentskap med lokale band fra Andøy eller Øksnes. Eller ungdomsband fra hele distriktet som får mulighet til å skinne for festivalpublikummet, skriver personen som har nominert Trond Jørgen.

Både gjennom Huinndagan og Vesterålen Lyd har Hanssen jobbet aktivt for at kulturinteresserte ungdommer skal få være med og lære hva som trengs for å gjennomføre gode kulturarrangement.

Trond Jørgen Hanssen på scena i kjent positur. Foto: Privat

Styringsgruppa bak åpen hall i Andøy:

Etter flere tilbakemeldinger om at ungdom i Andøy savnet et tilbud, ble «Åpen idrettshall» i år en realitet.

Tilbudet innebærer at idrettshallen på Andenes er åpen hver lørdag, og har blitt et samlingssted for andværinger.

Det driftes av frivillige engasjerte voksne som ønsker å etablere et varig fritidstilbud til barn og unge i Andøy. Hver eneste lørdag siden mars har de tilbudt ulike aktiviteter til barn og unge i idrettshallen, og mellom 100–150 barn har i snitt benyttet seg av tilbudet.

Styringsgruppa består av Iris Ryssing, Clas Einas Jacobsen, Marita Thanke Hansen, Johnny Dahl Hansen, Edel Lyngra Søberg og Tommy Lyngra Søberg.

Jonny, Marita, Iris og Clas foran idrettshallen på Andenes. Foto: Andøyposten

Øksneskirka og Øksnes menighet:

Esker med julemat er viktig for mange som sliter med å få endene til å møtes.

I Øksnes så mateskene dagens lys allerede i 2009, og i 2019 ble det delt ut over 120 esker med mat i kommunen.

Eskene har blant annet innhold med tradisjonell julemat, pålegg, frukt og godteri. For å gjennomføre innkjøp, pakking og utlevering til de menneskene som ønsker og er i behov av en eske, deltar alle ansatte og opp mot 20 frivillige i pakking av matesker. Flere privatpersoner og kommunale enheter hjelper til med utkjøring.

Tiltaket har altså eksistert i over 14 år. Det har hatt stor betydning og juryen er enig i at det bidrar til et varmere og mer inkluderende samfunn.

Julemateskene er viktig for mange. I Øksnes så mateskene dagens lys allerede i 2009. Foto: Privat

Nå er det opp til dere å bestemme hvem som stikker av med prisen «Årets vesteråling 2023».

Leserne kommer alltid med innspill, før en jury velger ut hvilke kandidater som nomineres. Så er det opp til leserne å stemme frem den de mener fortjener prisen.

Vinneren får et lokalt kunstverk, i tillegg til 5.000 kroner til et valgfritt veldedig formål.

Årets vinner blir presentert på nyttårsaften.

Årets jury har bestått av de ansatte i VOL, både redaksjon- og markedsavdelingen.

