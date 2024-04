– Vi ser at de mest populære avgangene nå i større grad fylles opp av ferie- og fritidsreisende. Konsekvensen er at næringsliv og pasientreiser kan få utfordringer med å finne billetter på disse avgangene tett opp til avreise, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til Brønnøysunds Avis.

Regjeringen har doblet statsstøtten til de såkalte FOT-rutene til distriktene, og i løpet av året vil maksprisene bli halvert.

Widerøe har vunnet det statlige anbudet for flesteparten av rutene. Nå foreslår de endringer.

– Det gjenstår å se hvordan det faktisk blir, men dersom det blir vanskelig å få fram folk som har behov, tror vi at andre prismodeller vil fungere bedre, sier Carlsen.

Rent konkret foreslår selskapet en lignende modell som i Spania, hvor beboere blant annet på Kanariøyene og Balearene får rabatt på flyreiser til og fra fastlandet.

– Dette vil si at alle med et beboerbevis i et definert geografisk område får rett til rabatt, sier Carlsen.

Brønnøysunds Avis har spurt statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet om en kommentar til forslaget, men han svarer ikke direkte.

– Frem mot neste anbudsrunde skal vi vurdere hvordan vi sikrer et best mulig tilbud for summen vi bruker, sier han.