Hun ble godt kjent med familien Arnardo, spesielt Arne Arnardo. Sirkuslegenden.

– Han var en fantastisk hyggelig mann og som en bestefar for meg. Jeg er veldig glad for at jeg fikk jobbe sammen med han, forteller hun i podkasten «Ho snakka».

Den kan du høre her:

Einy har også flyttet mye rundt i løpet av livet. Nå har hun bodd på samme sted i 12 år - Myrland i Hadsel kommune.

– Det er ingen plass som er finere enn her, slår hun fast.

I episoden forteller hun også om da hun takket nei til middag med Bill Gates.

Dette er Einy Vis mer ↓ Bosted: Myrland i Hadsel kommune Alder: 59 år Ser opp til: Mamma