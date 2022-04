Strømmen i Nord-Norge kan bli gratis i sommer, spesielt i juni og juli, skriver NRK Nordland.

Årsaken er all snøen som smelter vil gjøre at kraftmagasinene vil renne over og gi et ekstra stort strømoverskudd i nord, ifølge kanalen.

Allerede i dag er strømprisene her nord svært lave sammenliknet med lenger sør i landet.

Faktisk har Nord-Norge Europas billigste strøm akkurat nå, mens Sør-Norge har hatt blant Europas dyreste.

I dag er snittprisen for strøm i Nord-Norge på 0,13 kroner per kilowattime, skriver NRK. Til sammenlikning har Sør-Norge en snittpris på 1,93 kroner per kilowattime, ifølge tall fra Nord Pool. I tillegg er det momsfritak på strøm i Nordland, Troms og Finnmark.

Forvaltningssjef Johnny Horsdal i SKS Handel sier til NRK Nordland at han anbefaler strømkunder i nord til å tegne en fastprisavtale når prisene er så lave.

– Det er nok lurt å vurdere en slik avtale fram til mellom september og oktober til neste år, og så videre utover, sier Horsdal til statskanalen.