Etter å ha holdt påskestengt i to år på grunn av pandemien, åpner Spaceship Aurora dørene igjen.

I påska er det derfor duket for både store og små «astronauter». Dette sier seksjonsmedarbeider Anneline Laupstad. Sammen med sine kollegaer Runa Hansen og Ingrid Pedersen har de laget et opplegg som inneholder både rebusløp med skattejakt, og påskemysterium.

– Her får du trimmet både hjernen og kroppen. Opplegget passer for barn i alle aldere, så dette er noe hele familien kan være med på. Det er også viktig å få med at vi har premier til alle som deltar, sier Anneline.

Det blir også premie på tre av deltakerne i rebusløpet. Ifølge Hansen blir det også muligheter, for den som er lysten, til å «redde jorda fra verdens undergang», i det såkalte Escape-rommet.

– Denne aktiviteten passer best for ungdom og voksne, i grupper inntil fem personer. Her gjelder det å ha gode samarbeidsevner, og tenke kjapt «utenfor boksen, opplyser Hansen.

I tillegg, blir det mulig å være med på «Oppdrag Reisen til Mars», der man kan utforske den røde planeten på ymse vis.