Folk som er over snittet interessert i hva enkeltfartøyer lander har hatt fine tider etter at Råfisklaget for en tid tilbake begynte å legge ut løpende oppdatering av landingstall. Via Råfisklagets nettsider kan man se på kiloen hvilke båter som leverer hva og hvor. Kombinert med andre verktøy som for eksempel Fiskinfo eller Marinetraffic er det lett å se hvilke felt det fiskes bra på og hvor det fiskes dårlig.

Denne informasjonen vil fiskerne helst ha for seg selv, og mange har derfor hatt meninger om Råfisklagets praksis.

Disse er nå tatt til etterretning, og direktør i Råfisklaget, Svein Ove Haugland sier at Råfisklaget nå går over fra å oppdatere landingsdataene hver time til heller å gjøre det en gang per døgn.

Har respekt for meningene

- Det er en harmonisering mot Fiskeridirektoratets praksis. Vi har fått veldig tydelige innspill fra fiskerne om at vi er for «hissige på grøten» når det gjelder å legge ut landingsdata. Vi har drøftet saken i styret, og vi tar signalet fra næringsutøverne, at de synes det er forstemmende at man kan sitte på land og se hvor det blir fisket, og få timer etterpå se hva man har fått. Det har vi respekt for, og dermed harmoniserer vi publiseringen mot fiskeridirektoratet.

Bør være tilgjengelig for alle

Haugland gjør det samtidig klart at Råfisklaget ønsker å yte service til både medlemmene og andre. Dataene det er snakk om blir offentliggjort en gang i døgnet fra Fiskeridirektoratet, men i et format som gjør at det kun er spesielt datainteresserte eller dem som har råd å kjøpe bearbeidede rapporter fra kommersielle aktører som i praksis har tilgang til dem.

- Når vi har valgt å gjøre det på samme måten som direktoratet kan vi være like oppdatert som myndighetene. Hadde vi valgt å være tregere, ville folk som er interessert i å følge med vært nødt til å kjøpe disse dataene fra profesjonelle aktører. Men vi har ønsket å gjøre dette tilgjengelig for alle aktører, store som små.