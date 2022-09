Påtalemyndighetens påstand er at bøtene bør være på henholdsvis 36.000 og 48.000 kroner, skriver NRK.

Saken har kommet opp i Nord-Troms tingrett etter at kapteinen og skipslegen nektet å betale forelegg på 30.000 og 40.000 kroner. Aktor ber altså om at disse bøtene økes.

386 personer ble satt i karantene og 71 ble smittet i utbruddet på Hurtigrutens MS Roald Amundsen i juli 2020. Bøtene ble gitt for manglende varsling til norske myndigheter. Skipslegen ble i tillegg bøtelagt for mangler ved yrkesutøvelsen som helsepersonell. Hurtigruten har tidligere vedtatt en bot på én million kroner for brudd på skipssikkerhetsloven og smittevernloven.