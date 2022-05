Saken oppdateres.

Det bekrefter Kenneth Magnussen, operasjonsleder ved politiets operasjonssentral overfor VOL ved 20:15-tiden.

– Det er gjort funn av en død person i tilknytning til en tursti i området.

Operasjonslederen opplyser at politiet fikk første melding fra forbipasserende 18:42 søndag kveld.

– Vedkommende er ikke identifisert og derfor betegnes situasjonen som uavklart, sier han.

Foto: Per Eivind Knudsen

På bakgrunn av dette har politiet sperret av et større område bak Vesterålshallen, og Magnussen sier at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd.

Både brannvesen, politi og ambulanse rykket ut til stedet.

– Hva er årsaken til at alle nødetatene rykket ut til stedet?

– Den første meldingen vi fikk var at det var gjort funn av en livløs person. I og med at både politi og ambulanse var et stykke unna ble brannvesenet, som nærmeste nødetat, tilkalt i tilfelle livet sto til å redde. Det ble raskt vurdert at vedkommende var død, sier Magnussen.

Ved 20:30-tiden ankom lege stedet.

Ifølge VOLs reporter har det kommet en del folk til stedet. Politiet har bedt folk om å holde god avstand til stedet.