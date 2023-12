– Det er potensial for mye snø tirsdag og onsdag, sier vakthavende meteorolog, Rafael Escobar Løvdahl.

Det kommer et område med lavt trykk og ganske kald luft fra Finland, forteller han.

Kan bli liggende

Det vil etterhvert gjøre at det blir liggende et system med byger.

– Det kan bli liggende over samme sted ganske lenge.

Han forklarer at når et slikt lavtrykk blir liggende utenfor over havet, så kan det bli værende i ro ganske lenge.

– Så utpå morgendagen begynner det nok å ta seg opp med snøbyger. Og så får vi se hvor lenge det kan bli liggende.

– Det kan bli en del snø ut av det. Siste halvdel av dagen i morgen.

Blåser opp

I tillegg vil det blåse opp litt. Til mellom liten og stiv kuling, forteller han.

– Vinden vil ta seg litt opp i løpet av tirsdag og onsdag.

Hvor mye snø som vil komme er vanskelig å anslå, sier Løvdahl. Det kan være alt fra fem centimeter til femti. Han opplyser at det er en del usikkerhet i prognosene og at bygene også kan bli liggende i havet uten å slå ordentlig innover land.

Redusert fremkommelighet

– Men det kan se ut som snøværet kan bli betydelig, og kan skape litt redusert fremkommelighet.

– At snøen skaper litt trøbbel i morgen og onsdag, og at det tar litt tid før man kommer seg rundt. Det kan også forsinke flytrafikken litt på grunn av dårlig sikt, slår han fast, og anslår at det vil roe seg igjen i løpet av torsdag og fredag.