Er det en julegave du savner? Da kan det hende den ligger og venter på deg på et av Posten Brings over 3.500 hentesteder over hele landet.

– Vi har aldri tidligere håndtert så mange pakker som vi gjorde under årets Black Friday og i førjulstiden. Vi håndterte i år rundt 11 prosent høyere pakkevolum enn fjoråret. Flere av disse pakkene venter fortsatt på å bli hentet og ligger klare til mottagere på hentestedene våre. Forhåpentligvis er det mange fine, men litt forsinkede overraskelser, sier pressesjef i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen.

I tillegg til pakkene som går til hentesteder, har Posten Bring sett en enorm økning i pakker som leveres direkte i postkassen.

– Hentefristen er nå sju dager, så det kan lønne seg å hente ut pakkene når man har mulighet nå i romjulen. Post i Butikk vil holde åpent så lenge butikkene er åpne, i år så betyr det at mange butikker vil være stengt på nyttårsaften. I de selvbetjente Pakkeboksene kan du likevel hente hele døgnet, sier Pettersen i ei pressemelding.

Er hentefristen for din pakke mellom 23. og 31. desember blir pakken returnert tredje virkedag etter nyttår.

Du kan også forlenge hentefristen til 14 dager – noe du kan gjøre kostnadsfritt i Posten-appen eller via SMS.

– Postens Juledetektiver er i tillegg fremdeles på jobb ut første uken i januar, de er avhengige av tips for å finne fram til rett mottager på julegavene de har fått inn, oppfordrer pressesjefen avslutningsvis.

Så mange uavhentede pakker er det i de ulike fylkene: