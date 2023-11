3 personer skal være involvert. Politiet melder at det ikke fremstår som at det er personskader i forbindelse med uhellet og at de er på tur til stedet.

Klokken 15:49 oppdaterte politiet med at det ikke er snakk om personskade. Ikke mistanke om promille. Partene skriver skademelding. Politiet har forlatt.