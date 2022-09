Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge. Tallene kommer fra en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

– Vi vet at irritasjon gjør at vi blir mindre oppmerksomme og tar flere sjanser. Når vi er irriterte er det også lettere for å tråkke litt ekstra på gassen eller glemme viktige ting, som vikeplikten. Å glemme seg en gang kan bli svært farlig for deg selv og andre, sier Ytre-Hauge.

Dette irriterer oss

Det vi synes er mest irriterende med andre trafikanter er at de ikke bruker blinklys riktig. Det hisser 1 av 3 nordmenn seg opp over.

Her er hele lista:

At de ikke bruker blinklys riktig – 32 prosent At de driver med andre ting mens de kjører – 27 prosent At de ikke følger fartsgrensen – 13 prosent At de bryter vikeplikten – 7 prosent At de ikke kjører riktig i rundkjøringer – 6 prosent At de ikke fletter i kø – 4 prosent (Kilde: Frendeundersøkelsen)

Kun 1 av 10 sier at de ikke irriterer seg over andre trafikanter.

Synes selv vi er gode med blinklys

Samtidig som vi synes andre er elendige til å bruke blinklys mener vi at vi selv er veldig flinke til akkurat dette.

– På spørsmål om hvilke trafikkregler de sliter med svarte bare to prosent blinklys. Når det likevel irriterer så mange er det mye som tyder på at de fleste vet når de skal blinke, men rett og slett ikke gidder. Det er så absolutt irriterende, men det er også farlig, sier Roger Ytre-Hauge.

– Hva er poenget med å kunne trafikkreglene hvis vi ignorerer dem? Det skremmer meg. Jeg vil ikke havne bak en som plutselig bremser ned og svinger av uten å blinke. Da kan det smelle skikkelig, sier fagsjefen.

Han forteller at riktig bruk av blinklys forbereder andre på planen din videre når du sitter bak rattet.

– Tydelig, riktig og tidlig signal er viktig for at vi alle skal komme trygt hjem, sier Roger Ytre-Hauge.

Den klare andreplassen

På andreplass på irritasjonslista finner vi det at «bilister driver med andre ting mens de kjører».

– Mobilbruk, skifte av musikk eller at folk ser på skjermen på dashbordet er typiske ting som stjeler oppmerksomheten. Jeg håper du tenker deg om en ekstra gang før du flytter blikket bort fra veien. Det er ikke verdt det, og i løpet av den lille tiden du ser bort kjører bilen mange meter uten at du er oppmerksom, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Du kan bare bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon.

– Hvis det er noe du må gjøre, kjør inn til siden og stopp helt opp. Hver gang.

Det er heller ikke bra å bli vant til å sjekke eller skrive meldinger når du venter på grønt lys, for eksempel.

– Vent til du er framme eller kjør til siden, ut av trafikkbildet. Da unngår du å skape farlige situasjoner og du unngår å irritere, sier Roger Ytre-Hauge.