– Vi er avhengig av alle kommunene i Vesterålen. Vi kan ikke jobbe alene, og vi må inkludere hele regionen og Nord-Norge, sier Knut-Eirik Dybdal.

Fredag formiddag holdt The Arctic Run en pressekonferanse på Sortland. Der ble de foreløpige samarbeidspartnerne til sommerens løpsfest presentert.

– Ambisjonen er at Arctic Run Norway skal bli det største løpsarrangementet i Norge. Vi må gjennomføre det som om tu tusen skal delta og det skal være en best opplevelse, allerede fra år én, fortsetter han.

Bak f.v.: Viktor Johnsen, Dag Inge Lund, Simon Selbo, Arnfinn Glad, Egon Enoksen, Arne Ivar Mikalsen, Knut Holmøy, Kay-Arne Nygård. Foran f.v.: Daniel Sowe, Svein Øien Eggesvik, Grete Ellingsen, Knut-Eirik Dybdal, Vigdis Bogholm, Hanne Gjerstad, Ronny Amundsen, Halvard Pettersen og Ivan Josefsen. Foto: Ingrid Larsen

– Tett på 750 deltakere

Det er fire måneder siden de først lanserte at Hadsel Maraton skulle gjenoppstå i ny drakt. Da hadde de et mål om tusen deltakere, nå har de snart nådd det.

– I dag er vi tett på 750 påmeldte, og det er før vi har åpnet for barnedelen og folkeløpet, så det er ikke tatt med. Jeg er sikker på at det kommer til å bli flere enn tusen, sier Dybdal.

Det er ikke bare vesterålinger som har meldt seg på. Gjennom et samarbeid med verdens største idrettsarrangør formidles løpet gjennom store plattformer.

– Det er utrolig viktig for oss å gjøre aktivitet i alle kommunene. Vi skal skape arrangementer både for idretten, men også for næringslivet i kommunen. Det blir en folkefest, fortsetter han.

F.v.: Ivan Josefsen, Ronny Amundsen, Halvard Pettersen, Richard Elias Karlsen Holmøy, Kay-Arne Nygård, Knut Holmøy, Arnfinn Glad, Arne Ivar Mikalsen, Svein Øien Eggesvik, Vigdis Bogholm og Hanne Gjerstad. Foto: Ingrid Larsen

– Vi går inn med nesten en million kroner

fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik var med på pressemøtet til The Arctic Run: – Vi skal støtte dette og løfte det frem. Det engasjerer folk og det er mange som er med. Foto: Ingrid Larsen

For å rigge Vesterålen klart til å ta i mot besøk fra blant annet Tromsø, Oslo og Bodø i juni, er det mange samarbeidspartnere som er involvert. På tirsdag ble det også bestemt at Nordland fylkeskommune skal bidra.

– De har søkt fylkeskommunen om midler. Det er det første året løpet er så da ønsker vi å gå inn med nesten 25 prosent og går inn med nesten en million kroner til løpet, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Både han og fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen, var til stede.

– Det er kulturåret 2024 og vi vil få til et arrangement med liv etter 2024 også. Vi skal støtte dette og løfte det frem. Det samler oss i Nordland og Nord-Norge på en fin måte, sier Eggesvik, og fortsetter:

– Det er et veldig bra initiativ. Det engasjerer folk og det er mange som er med og sponser. Jeg synes konseptet er gjennomtenkt. Det blir en folkefest – en 17. mai nummer to.

– Et kjempetiltak

I tillegg til fylkeskommunen er det flere som ønsker å bidra til løpsfesten. Sparebank 1 Nord-Norge og Scandic Hotel Sortland var blant annet til stede. I tillegg var det to kraftselskap.

– I utgangspunktet er det én fellesnevner, og det er å tenke på regionen Vesterålen. Vi må tenke sammen, sier Halvard Pettersen fra Vesterålskraft.

– Det er et kjempetiltak som det er fint å være med på. Det her arrangementet skaper aktivitet for de som bor her, men også for de som ikke gjør det, sier Hanne Gjerstad fra Nordkraft.

Også Daniel Sowe og Viktor Johnsen fra Hadsel og Sortland kommune synes det er et flott initiativ. Representanter fra de andre kommunene hadde ikke mulighet til å delta på fredagens møte. Sowe takket blant annet Dybdal for å være drivkraften:

– Dette er fantastisk. Jeg vil takke deg, du er en samfunnsbygger. Nå tar dere verden til Vesterålen, sier Sowe.