Knivepisoden på Sortland: Politiet har anket tingrettens avgjørelse om å løslate kvinnen

Politiet har anket tingrettens avgjørelse om å løslate kvinnen som er siktet for knivstikking på Sortland. – Dersom politiet får medhold, har vi begjært at hun skal holdes varetektsfengslet i to uker, sier politiadvokat Eva Kristin Varheim.