Det melder politiet i Nordland like før klokken 01:30.

De skriver på X/Twitter at nødetatene rykker ut til en brann i en garasje i Øksnes.

110-operasjonssentralen bekrefter at det er meldt om brann i en garasje i Alsvåg, og forteller til VOL at brannvesenet akkurat er kommet frem og at de foreløpig ikke vet noe mer om omfanget av brannen.

Klokken 01:42 skriver politiet at brannvesenet er på stedet og starter slukking. De melder om mye røyk i området og at nærmeste naboer er varslet.