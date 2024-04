– Lærere og elever som har vært her har stortrivdes og lærerne synes dette gir et så stort utbytte faglig og sosialt at de ønsker å bruke tid på dette. Dette er de alle enige om, de skulle ønske de kunne ta med enda flere opp hit, skriver Ørjan Vøllestad, Communicator og creative developer i Andøya Space Education, i en e-post til VOL.

På Andøya har det denne uken vært avholdt en nasjonal satellittkonkurranse for skoleelever. I skoleprosjektet CanSat har elevene jobbet med en miniatyrsatellitt som er liten nok til å passe i en brusboks.

– Aktiviteten er aktuell på den måten at det handler om satelitter. Vi i Andøya Space Education jobber jo målrettet for å øke begeistringen om Andøya Space sin aktivitet, få verdensrommet inn i klasserommet og på denne måten bidra til økt rekruttering til norsk romvirksomhet, skriver han videre.

– Laget skal beregne høyde ut fra temperatur og trykkmålinger som gjøres i fallet. står det i pressemeldingen. Foto: Andøya Space Education

– Skal reise til Nederland

Til konkurransen var det påmeldt ti lag fra fem skoler. Glemmen videregående, Elvebakken videregående, Rælingen videregående, Ølen videregående og Norge Realfagsungdomsskole har alle vært i Vesterålen de siste dagene, hvor de har fått prøvd seg som romingeniører.

– De har konkurrert om å bli norgesmester. Vinnerlaget «Space Invaders» får nå reise til Nederland og besøke rombyrået ESA, skriver Vøllestad.

En CanSat inneholder mange av de samme systemene som en ekte satellitt, slik som strømforsyning og radiokommunikasjon.

– Forskjellen på en satellitt og en CanSat er at sistnevnte ikke vil gå i bane rundt jorda, men løftes med en drone, ballong eller rakett til en høyde på 100–1500 meter, og faller i fallskjerm ned på bakken, mens den gjør ulike målinger, står det i pressemeldingen fra Andøya Space Education.

Reglene i konkurransen sier at alle lagene skal beregne høyde ut fra temperatur og trykkmålinger i fallet. Det er minimumskravet og kalles «Primary mission»:

– I tillegg har hvert lag funnet på et ekstra oppdrag som satellitten sin, et «Secondary mission». Det kan være hva som helst og begrenses bare av fantasien, skriver de videre.

Juryen, som besto av studenter i romutdanning, skulle se på forskningsverdien til satellitten, hvor god og robust den er konstruert, lagets samarbeidsevne, koordinering og formidlingen av prosjektet i og utenfor skolen sin.

– De skulle sørge for at konkurransen foregikk på en rettferdig og god måte, skriver Andøya Space Education.