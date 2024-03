Forskning har vist at nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv, har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Tilrettelagte naturområder nært der folk bor, gir gode forutsetninger for at mange kan drive friluftsliv.

– Friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og folkehelse. I tillegg er det en god integrerings- og inkluderingsarena og kan utøves av de fleste, sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

Som også trekker frem at kunnskap om, og opplevelser i naturen, bidrar til at naturen tas bedre vare på.