Både inspektører fra seksjon fiskerikontroll og veiledning og fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil være til stede på mottak og på havet i påsken, melder Fiskeridirektoratet

Fangster skal holdes adskilt

– Ved landing av fisk kommer vi til å ha spesiell oppmerksomhet på at fangster skal holdes adskilt på mottakene, og at fangstene blir veid og sluttseddel skrevet uten unødig opphold. I tillegg vil vi utføre annen ordinær kontroll, sier konstituert seksjonssjef Karl Anton Lorgen for fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er på havet og vil ha spesiell oppmerksomhet på inn- og utmelding av bruk i sjøen.

Fiskerikontroll

Så langt i vinter er det lite avvik å melde. De fleste sakene er såkalt veiledningssaker og det er noen få saker som kan ende med overtredelsesgebyr.

– Det er stor aktivitet og god tilgang på fisk, og det er mest positive tilbakemeldinger fra våre folk som er ute og kontrollerer, sier Lorgen.