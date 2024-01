– De som er glad i å gå på ski må nok gjøre det nå de neste dagene, sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga, Charalampos Sarchosidis.

Det har vært kaldt og klarvær i flere dager i Vesterålen, men nå snur det snart igjen.

– Det er jo veldig kaldt akkurat nå. Andøya har minus ni grader, det er det ikke så ofte jeg ser. På fredag vil temperaturen stige litt, men de vil fortsatt være på minussiden, fortsetter han.

– Nå kommer snøbygene tilbake

I helgen er den verste kulda på hell og det ligger an til å komme noen snøbyger.

– Det blir enda litt mildere i helgen. Det har vært kaldt og klart lenge, men nå kommer snøbygene tilbake. Temperaturene forblir stort sett på minussiden, kanskje til pluss én grad, samt vind fra varierende retninger, sier Sarchosidis.

På grunn av de lave temperaturene og perioder med vind har de ute et farevarsel for ising på skip.

– Det angår ikke folk på land, men de som skal fiske eller som oppholder seg på båt. Da er det greit å fjerne isen fra båten, forteller han.

– Kan gi vanskelige kjøreforhold

Været over helgen er ikke lovende for de som er glad i snø og skiføre. På mandag kommer væromslaget og plussgradene.

– Væromslaget kommer på mandagen og på kvelden kommer det sterk vind fra vest og regn. Da er det slutt den kalde perioden med klar himmel, sier meteorologen.

På grunn av temperaturskiftet og nedbør tror han det kan bli vanskelige kjøreforhold etter væromslaget, men sier det er for tidlig å si om det vil medføre farevarsler.

– Vinden tar med seg fuktig luft fra vest. Den overgangen som kommer over helgen kan gi litt vanskelige kjøreforhold. Det er for tidlig å si at det blir farevarsel, men det kan bli farevarsel for is, sier Sarchosidis.